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26.09.2019
Dişçide deprem anı kameraya anbean yansıdı | Video
İstanbul'da bugün 14.00 saatlerinde yaşanan ve 5.8 şiddetinde yaşanan deprem büyük paniğe neden olurken bir dişçideki görüntü tüyleri diken diken etti. Depreme dişçide yakalanan vatandaşlar hemen koltuktan kalkıp kaçmaya çalışırken tedavi alanlarını birbirinden ayıran plakaların sallanması ve insanların panik yaşadığı o saniyeler anbean kameraya yansıdı.
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