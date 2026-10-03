İstanbul'un sakin limanı Tuzla: 1400 yıllık dalgakıranıyla dikkat çeken ilçenin bilinmeyen hikâyesi

İstanbul'un güneydoğusunda yer alan Tuzla, sahili ve sakin atmosferinin yanı sıra binlerce yıllık geçmişiyle de dikkat çekiyor. İlçenin tarihinin milattan önce 5000'li yıllara uzandığı, Bizans döneminde Akra adıyla bir balıkçı köyü olduğu belirtiliyor. Osmanlı döneminde ise bölgede bulunan Tuz Gölü ve burada tuz çıkaran çalışanlar nedeniyle ilçeye Tuzla adının verildiği aktarılıyor. Bizans dönemine ait yaklaşık 1400 yıllık dalgakıran da ilçenin tarihi mirasını gözler önüne seriyor.