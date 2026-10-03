İstanbul'da yağış bitti mi, yeniden gelecek mi? İşte yurtta hava durumu

Türkiye genelinde sonbahar serinliği ve yağışlı hava dalgası etkisini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 4 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunarak sarı kodlu alarm verdi. A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, mega kent İstanbul'da günlerdir süren kapalı ve yağışlı havanın yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakacağını belirterek önümüzdeki bir haftalık süreçte yağış beklenmediğini müjdeledi. Tek, öte yandan Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları için kritik uyarılarda bulunarak deniz suyu sıcaklıklarının tetiklediği sağanak ve hortum tehlikesine dikkat çekti.