Cemil Tugay AK Parti’ye Çarşamba günü mü geçecek?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılacağı iddiası Ankara ve İzmir kulislerini hareketlendirdi. Gazeteci Zafer Şahin, A Haber canlı yayınında Tugay’ın önümüzdeki hafta yapılacak AK Parti grup toplantısında partiye katılabileceğini öne sürdü. Şahin, geçiş kararının Başkan Erdoğan’la gerçekleştirilen görüşmenin ardından netleştiğini iddia ederken, bazı ilçe belediyelerinin de AK Parti’ye geçebileceğini belirtti. Kulislerde özellikle Bergama, Tire ve Bayındır gibi ilçelerin isimlerinin konuşulduğunu aktaran Şahin, Çiğli örneğine de dikkat çekti.