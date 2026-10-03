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Ataşehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkanvekili Murat Güneş gözaltına alındı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ataşehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkanvekili Murat Güneş gözaltına alındı

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve usulsüzlük soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Ataşehir Belediye Başkanvekili Murat Güneş'in de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında imar ve iskan işlemlerinde rüşvet talep etmek, hediye kartı kullanmak ve haksız menfaat sağlamak iddiaları bulunuyor. A Haber muhabiri Kübra Tepeci, soruşturmadaki son gelişmeleri aktardı.

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