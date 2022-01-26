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Son dakika: İstanbul'da yaşanan kar çilesi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

A Haber
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Giriş: 26.01.2022 16:09
Son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İstanbul'daki kar kriziyle ilgili açıklamalarda bulunuyor. Ömer Çelik, "Karla mücadelede İBB'nin hazırlıksız ve koordinasyonsuz olduğu görüldü. İBB herkesi tedbire çağırırken kendisi tedbir almadı. İstanbul'da en basit tedbirler bile devreye alınmadı. İstanbul'da krizi yönetecek olanlar kriz içindeydi." dedi. Kar esaretinde balıkçıda görüntülenen Ekrem İmamoğlu sert dille eleştiren Ömer Çelik, "CHP'nin belediye başkanının nerede olduğundan haberi yok. Kriz yönetimi açısından büyük bir zaaftı." ifadelerini kullandı. "Özür dilemek yerine suçlama kampanyası yapılıyor" diyen Çelik, "Mesele restoranda yemek değil kriz yönetmektir. 15 Temmuz'da Genel Başkanları yok olur, kriz zamanında belediye başkanları yok olur." diye konuştu.
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