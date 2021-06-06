Son dakika: İstanbul’da muhtarlık seçimi! Afyonkarahisar'da yerel seçim

Türkiye genelinde 764 köy ve mahallede çeşitli nedenlerle düşen muhtarlıklar için bugün seçim yapılıyor. Bu mahallerden 14'ü İstanbul'da. Yaklaşık 71 bin seçmen sandık başına gidecek. Öte yandan Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney Beldesi'nde de bugün belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimi var. Detayları A Haber muhabirleri Mehmet Karataş ve İbrahim Alayont aktardı.

Türkiye genelinde 764 köy ve mahallede çeşitli nedenlerle düşen muhtarlıklar için bugün seçim yapılıyor. Bu mahallerden 14'ü İstanbul'da. Yaklaşık 71 bin seçmen sandık başına gidecek.

Öte yandan Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney Beldesi'nde de bugün belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimi var. Detayları A Haber muhabirleri Mehmet Karataş ve İbrahim Alayont aktardı.