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Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist Zap'ta ise 1 terörist etkisiz hale getirildi!

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Giriş: 03.12.2021 16:27
Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Tespit edilen teröristler için harekete geçen Mehmetçik 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada hava harekatında Zap bölgesinin hedef alındığı belirtildi.
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