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03.03.2020

TBMM'de kritik İdlib oturumu! TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklama yaptı |Video

TBMM Genel Kurulu, bugün gerçekleştireceği kapalı oturumda İdlib'deki gelişmeleri ele alacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hazır bulunacağı gizli oturumda, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri de değerlendirmelerde bulunacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklama yaptı. TBMM Genel Kurulu, bugün gerçekleştireceği kapalı oturumda İdlib'deki gelişmeleri ele alacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hazır bulunacağı gizli oturumda, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri de değerlendirmelerde bulunacak.

Genel Kurul, haftalık olağan çalışmasına bugün saat 15.00'te toplanarak başladı.

Daha sonra AK Parti'nin teklifi üzerine kapalı oturuma geçilecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kapalı oturumda İdlib'deki gelişmelerle ilgili milletvekillerine ayrı ayrı sunum yapacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hazır bulunacağı gizli oturumda, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri de değerlendirmelerde bulunacak.

KILIÇDAROĞLU VE BAHÇELİ DE GÖRÜŞMELERİ İZLEYECEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Lideri Devlet Bahçeli de görüşmeleri izleyecek. İyi Parti lideri Meral Akşener ise milletvekili olmadığı için genel kurul salonunda olamayacak.

Kapalı oturumda parti gruplarının temsilcileri ise 30'ar dakika süreyle görüş ve önerilerini dile getirecek. AK Parti adına Efkan Ala ve Ahmet Yıldız, CHP adına Ünal Çeviköz ile Mehmet Ali Çelebi, MHP adına da Erkan Akçay konuşacak. İyi Parti'den Ahmet Kamil Erozan, HDP'den de Saruhan Oluç söz alacak.

Kapalı oturum boyunca, Genel kurulda milletvekilleri dışında sadece yeminli görevliler bulunacak.

Tutanaklar devlet sırrı olarak 10 yıl boyunca saklanacak.

TBMM, İdlib saldırısı için kapalı toplanacak TBMM, İDLİB SALDIRISI İÇİN KAPALI TOPLANACAK
TBMM Başkanı Şentoptan İdlibdeki saldırıya ilişkin açıklama: En ağır cevap sahada... TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN İDLİB'DEKİ SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA: EN AĞIR CEVAP SAHADA...
TBMM Başkanı Mustafa Şentoptan Emmanuel Macrona tepki TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP'TAN EMMANUEL MACRON'A TEPKİ

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