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TBMM Başkanı Şentop'tan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama: En ağır cevap sahada...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
TBMM BAŞKANI ŞENTOP: EN AĞIR CEVAP SAHADA...

’de Esad rejiminin yaptığı alçak saldırı sonrası,  Başkanı Mustafa  Şentop’tan tepki geldi. , ", kendi coğrafyasında barışın, huzurun ve güvenliğin yegane adresidir. Ama karşısında hangi güç ya da ittifak olursa olsun, kendisine yönelik her saldırıya misliyle karşılık verir" dedi.

Büyük Millet Meclisi () Başkanı açıklamasında "Türkiye, sınırının hemen diğer tarafındaki istikrarsızlığı sonlandırma adına başlattığı girişimleri, tüm uluslararası hukuk kurallarına bağlı kalarak sürdürmekteki kararlılığından bugüne kadar taviz vermedi. Terör unsurlarına karşı başlattığı askeri harekatların, hiçbir zaman bir başka ülkenin toprak bütünlüğünü hedef almadığını; kendi güvenliğinin yanı sıra, bölge güvenliğinin ve barışın tesisi için adımlar attığını defaatle ortaya koydu" dedi.

İşte Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar;

"Ancak bugün gelinen noktada Türkiye Cumhuriyeti Devleti, büyük acılara sahne olunan gelişmelerle karşı karşıya. Vesayet savaşlarıyla ülkeleri karıştıran güçler tarafından bölgede kıskaca alınmak istenen Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, rejim güçleri ve destekçilerinin saldırıları karşısında 33 can paresini kaybetti. Yaralı askerlerimiz tedavi altına alındı.

ŞEHİTLERİMİZİN KANININ YERDE KALMAYACAĞI…

Türkiye, kendi coğrafyasında barışın, huzurun ve güvenliğin yegane adresidir. Ama karşısında hangi güç ya da ittifak olursa olsun, kendisine yönelik her saldırıya misliyle karşılık verir. Şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağı, saldırıların hemen ardından gerçekleştirilen askeri hamlelerle ortaya kondu. Bu cevap her zeminde, en sert, en kararlı ve sonuç alıcı biçimde verilmeye devam edilecektir.

Türkiye, büyük bir devlet, güçlü bir devlet. Anaların yüreğini yakan, ocaklara ateş düşüren, hepimizi derinden yaralayan acı da elbette çok büyük. Şehitlerimiz için milletçe yastayız.

KARARLI VE KESİNTİSİZ BİÇİMDE…

Büyük devletler sözlerle değil, sahada verdiği karşılıkla yollarına devam eder. Türkiye'nin, kendisine yönelik bu saldırıya verdiği cevap, devletimizin tüm güçleri eliyle kararlı ve kesintisiz biçimde devam etmektedir.

Türkiye yalnız değildir. Ülkesinin varlığı ve bütünlüğü için en zor şartlarda mücadele veren ordumuz yalnız değildir. Onların arkasında Mehmetçiği, yokluk ve sıkıntılar içinde kağnılarla taşıdığı top mermileriyle destekleyip İstiklal Savaşı'nı kazanmasında en büyük gücü oluşturan aziz Türk milleti vardır.

"EN AĞIR BİÇİMDE CEVABINI ALACAKTIR"

Birlik ve beraberliğimiz, bize saldıran ve her türlü meşruiyetten yoksun olan güçlerin en büyük hedefidir. En kararlı biçimde ve tereddüt göstermeden birliğimizi korumak ve aynı hedefler etrafında kenetlenmek, devletimizin bu saldırılar karşısında herkese gereken cevabı verdiğini ve vereceğini görmek, bizi güçlü kılacak en büyük dayanağımızdır.

Tekrar aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun. Yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Dünyanın herhangi bir yerinde hangi hesaplar yapılıyor olursa olsun, Türkiye hiçbir saldırı ya da alçakça girişim karşısında sessiz kalacak bir devlet değildir. Diplomasi ve uluslararası düzeyde tüm girişimler devam ederken, sahada ülkemizi hedef alan her saldırı, en ağır biçimde cevabını alacaktır."

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