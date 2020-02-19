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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Emmanuel Macron'a tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.02.2020 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020
TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN MACRON'A TEPKİ

Başkanı , "Darbeci Hafter'in silah tedarikçisi Macron'un, 'İslami ayrılıkçılık' ile mücadele edeceğine dair sözleri ilkel bir İslam düşmanlığıdır." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Başkanı , sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sahel'de, Libya'da barışı bozan, İslam coğrafyalarında kaos çıkaran Fransa Cumhurbaşkanı ve darbeci Hafter'in silah tedarikçisi Macron'un, 'İslami ayrılıkçılık' ile mücadele edeceğine dair sözleri ilkel bir İslam düşmanlığıdır. Fransa evvela ırkçı ve katliamcı geçmişiyle yüzleşmeli." değerlendirmesini yaptı.

Şentop, paylaşımında Fransa Cumhurbaşkanı 'un darbeci General ile sarıldıkları fotoğrafa da yer verdi.

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