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TBMM, İdlib saldırısı için kapalı toplanacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.03.2020
MECLİS İDLİB SALDIRISI İÇİN TOPLANACAK

'nda, 'nin kentinde 34 askerin şehit olduğu saldırı nedeniyle salı günü kapalı oturum gerçekleştirilecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'te milletvekillerini bilgilendirecek.

grubu, saldırısı ile ilgili Başkanlığı'na, 'kapalı oturum' teklifi ile başvurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başkanlığı'na, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 'deki saldırı ile ilgili gelişmeler konusunda bilgilendirmesi için dilekçe gönderdi. Bunun üzerine Genel Kurul'un, salı günü tek gündem maddesi ile toplanması kararlaştırıldı. Genel Kurul'da Bakan Akar, saldırıya ilişkin milletvekillerini bilgilendirecek. TBMM'de aynı gün ise , , İYİ Parti ve çarşamba günü de AK Parti grup toplantıları yapılacak.

Son dakika haberi... AK Parti'den İdlib için kapalı oturum teklifi SON DAKİKA HABERİ... AK PARTİ'DEN İDLİB İÇİN KAPALI OTURUM TEKLİFİ

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