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Provokatif paylaşımlara operasyon! Sokağa çıkma yasağı olacak mı? İçişleri Bakanı Soylu açıkladı |Video
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son bir haftada sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 410 kişi gözaltına alındı" dedi. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili de konuşan Bakan Soylu, "Vatandaş kendi olağanüstü halini ilan ederse daha üst bir tedbir almaya şimdilik gerek olmayabilir." ifadelerini kullandı.
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