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15.10.2019

Son dakika haberi: Mardin Kızıltepe’de yaralanan vatandaşlar hastanelere getiriliyor

Son dakika haberi: Mardin'in Kızıltepe ilçesine YPG'li teröristlerce Suriye tarafından havan topu atıldı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi ve bir özel hastaneye getirildi. Kızıltepe'ye bağlı Taşlıca ve Otluk köyüne, Suriye tarafından 8 adet havan topu ve roket atıldı. YPG'li teröristler tarafından atılan havan topu sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi ve bir özel hastaneye kaldırıldı. Hastane önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

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