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11.10.2019

Son dakika haberi: Komandolar sınırı geçti | Tel Abyad’a yeni sevkiyat

Türk Silah Kuvvetler (TSK) ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında ilerleyişini sürdürürken yeni sevkiyatlar da devam ediyor. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, zırhlı araçlarla birlikte komandoların Tel Abyad’a sevk edildiği anları görüntüledi. Bölge halkı kahraman Mehmetçik’e sevgi gösterisinde bulundu.

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