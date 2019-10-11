Son dakika haberi: Komandolar sınırı geçti | Tel Abyad’a yeni sevkiyat

Türk Silah Kuvvetler (TSK) ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında ilerleyişini sürdürürken yeni sevkiyatlar da devam ediyor. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, zırhlı araçlarla birlikte komandoların Tel Abyad’a sevk edildiği anları görüntüledi. Bölge halkı kahraman Mehmetçik’e sevgi gösterisinde bulundu.