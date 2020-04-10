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Başkan Erdoğan'dan Türk Konseyi Zirvesi mesajı |Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Türk Konseyi Zirvesi hakkında paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Allah’ın izniyle Koronavirüs’le savaşı elbette kazanacağız. Ardından da yeni bir dünya gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız." ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Türk Konseyi Zirvesi hakkında paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan paylaşımında, "Allah'ın izniyle Koronavirüs'le savaşı elbette kazanacağız. Ardından da yeni bir dünya gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız. Bu nedenle, bir taraftan mücadelemizi sürdürürken diğer taraftan da salgın sonrası dönem için hazırlık yapmalıyız." ifadelerine yer verdi.
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