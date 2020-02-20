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20.02.2020
15 Temmuz'da hainler bombalamıştı! Meclis'in bahçesine şehitler anıtı |Video
Hainler 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi milli iradenin kalbi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de hedef alıp bombalamıştı. Meclis'in bahçesinde bombanın düştüğü yere 15 Temmuz şehitler anıtı dikildi. Detaylar A Haber ekranlarında...
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