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20.02.2020

15 Temmuz'da hainler bombalamıştı! Meclis'in bahçesine şehitler anıtı |Video

Hainler 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi milli iradenin kalbi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de hedef alıp bombalamıştı. Meclis'in bahçesinde bombanın düştüğü yere 15 Temmuz şehitler anıtı dikildi. Detaylar A Haber ekranlarında...
15 Temmuz gecesi TBMMde neler yaşandı? | Video 15 TEMMUZ GECESİ TBMM'DE NELER YAŞANDI? | VİDEO

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