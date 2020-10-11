Son dakika: Gence'de vatandaşlar saldırı anını A Haber'e anlattı: Her şey üstümüze döküldü

Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan ordusu ateşkeş ilan edilmesine rağmen yine sivilleri hedef alarak Gence'yi vurdu. Saldırı sonudu 8 sivil hayatını kaybederken 33 sivil ise yaralandı. Gence'de evleri yıkılan vatandaşlar o anları A Haber'e anlattı.

İşgalci Ermenistan ordusu ateşkeş ilan edilmesine rağmen yine sivilleri hedef alarak Gence'yi vurdu. Saldırı sonudu 8 sivil hayatını kaybederken 33 sivil ise yaralandı. Gence'de evleri yıkılan vatandaşlar o anları A Haber'e anlattı.

HER ŞEY ÜSTÜMÜZE DÖKÜLDÜ

Saldırıda evleri yerle bir olan vatandaş "Gece saat 2'ydi bir gürültü geldi. Her şey üstümüze döküldü şişeler kırıldı. Biz korkmuyoruz Ermeniden. Karabağ Azerbaycan'dır. Öz toprağımızda oturmuşuz oturacağız da" dedi.

OK YAYDAN ÇIKTI

Başka bir vatandaş ise " Ok yaydan çıktı. Allah Ermenilerin kökünü kessin. Allah askerlerimize can sağlığı versin. Ateşkeste daha çok ateş attılar. Biz evimizde oturacağız. Bütün evleri dağıttı. Bu ateşkes yalancı ateşkes oldu" ifadelerini kullandı.