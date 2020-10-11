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Son dakika: Gence'de vatandaşlar saldırı anını A Haber'e anlattı: Her şey üstümüze döküldü

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Giriş: 11.10.2020 12:00
Güncelleme:11.10.2020 12:02
Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan ordusu ateşkeş ilan edilmesine rağmen yine sivilleri hedef alarak Gence'yi vurdu. Saldırı sonudu 8 sivil hayatını kaybederken 33 sivil ise yaralandı. Gence'de evleri yıkılan vatandaşlar o anları A Haber'e anlattı.

İşgalci Ermenistan ordusu ateşkeş ilan edilmesine rağmen yine sivilleri hedef alarak Gence'yi vurdu. Saldırı sonudu 8 sivil hayatını kaybederken 33 sivil ise yaralandı. Gence'de evleri yıkılan vatandaşlar o anları A Haber'e anlattı.

HER ŞEY ÜSTÜMÜZE DÖKÜLDÜ

Saldırıda evleri yerle bir olan vatandaş "Gece saat 2'ydi bir gürültü geldi. Her şey üstümüze döküldü şişeler kırıldı. Biz korkmuyoruz Ermeniden. Karabağ Azerbaycan'dır. Öz toprağımızda oturmuşuz oturacağız da" dedi.

Son dakika: Gencede vatandaşlar saldırı anını A Habere anlattı: Her şey üstümüze döküldü SON DAKİKA: GENCE'DE VATANDAŞLAR SALDIRI ANINI A HABER'E ANLATTI: HER ŞEY ÜSTÜMÜZE DÖKÜLDÜ

OK YAYDAN ÇIKTI

Başka bir vatandaş ise " Ok yaydan çıktı. Allah Ermenilerin kökünü kessin. Allah askerlerimize can sağlığı versin. Ateşkeste daha çok ateş attılar. Biz evimizde oturacağız. Bütün evleri dağıttı. Bu ateşkes yalancı ateşkes oldu" ifadelerini kullandı.

Son dakika: A Haber saldırının olduğu noktada! Azerbaycan Gence Milletvekili Nagif Hamzayev A Habere konuştu: 12 saat bile sabredemediler! Bu bir terör SON DAKİKA: A HABER SALDIRININ OLDUĞU NOKTADA! AZERBAYCAN GENCE MİLLETVEKİLİ NAGİF HAMZAYEV A HABER'E KONUŞTU: 12 SAAT BİLE SABREDEMEDİLER! BU BİR TERÖR
Son dakika: Ermenistan ateşkesi ihlali ne anlama geliyor? Gürsel Tokmakoğlu A Haberde açıkladı: Bu savaş suçudur! Rusyanın sözünün arkasında durması gerekiyor SON DAKİKA: ERMENİSTAN ATEŞKESİ İHLALİ NE ANLAMA GELİYOR? GÜRSEL TOKMAKOĞLU A HABER'DE AÇIKLADI: BU SAVAŞ SUÇUDUR! RUSYA'NIN SÖZÜNÜN ARKASINDA DURMASI GEREKİYOR

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