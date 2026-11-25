Riyad yeniden hedefte! Husilerden Suudi Arabistan'a yeni saldırı

Yemen'deki Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın bir kez daha saldırıların hedefi olması, Körfez'de tansiyonu yükseltirken bölgedeki güvenlik endişelerini de artırdı. Çatışmaların genişleyebileceği endişesi üzerine gözler diplomatik girişimlere çevrildi. A Haber muhabiri Fakhur Rahman, bölgedeki son gelişmeleri Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan aktardı.