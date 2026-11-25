ABD'den 16 ülkeye ek gümrük vergisi! Ticaret savaşı yeniden mi başlıyor?

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Çin, Avrupa Birliği ve aralarında Güney Kore, Japonya ve Hindistan'ın da bulunduğu 16 ticaret ortağına yönelik yeni gümrük vergileri hazırlığında. Washington yönetiminin yeni vergi hamlesi, küresel ticarette gerilimin yeniden yükselmesi ihtimalini gündeme getirdi. Peki, Trump ticaret savaşını yeniden mi başlatıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, Pekin'den aktarıyor.