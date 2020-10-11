Son dakika: A Haber saldırının olduğu noktada! Azerbaycan Gence Milletvekili Nagif Hamzayev A Haber'e konuştu: 12 saat bile sabredemediler! Bu bir terör

Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan ateşkesi ihlal ederek Gence'ye saldırdı ve yine sivilleri hedef aldı. A Haber saldırının yapıldığı noktadaki tahribatı görüntüledi. Azerbaycan Gence Milletvekili Nagif Hamzayev ise bölgede A Haber'e açıklamalarda bulundu. Hamzayev, "12 saat bile sabredemediler. Gece yarısı vahşicesine Gence'yi ateşe tuttular. Bu bir terör. Dünyanın artık bu rezaleti görmesi lazım" ifadelerini kullandı. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak hedef alınan Gence kentinden son gelişmeleri aktardı.

Giriş Tarihi: 11.10.2020 10:42 Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 11:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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