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Haberler Galeri Son dakika: A Haber saldırının olduğu noktada! Azerbaycan Gence Milletvekili Nagif Hamzayev A Haber'e konuştu: 12 saat bile sabredemediler! Bu bir terör

Son dakika: A Haber saldırının olduğu noktada! Azerbaycan Gence Milletvekili Nagif Hamzayev A Haber'e konuştu: 12 saat bile sabredemediler! Bu bir terör

Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan ateşkesi ihlal ederek Gence'ye saldırdı ve yine sivilleri hedef aldı. A Haber saldırının yapıldığı noktadaki tahribatı görüntüledi. Azerbaycan Gence Milletvekili Nagif Hamzayev ise bölgede A Haber'e açıklamalarda bulundu. Hamzayev, "12 saat bile sabredemediler. Gece yarısı vahşicesine Gence'yi ateşe tuttular. Bu bir terör. Dünyanın artık bu rezaleti görmesi lazım" ifadelerini kullandı. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak hedef alınan Gence kentinden son gelişmeleri aktardı.

Giriş Tarihi: 11.10.2020 10:42 Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 11:00
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Son dakika: A Haber saldırının olduğu noktada! Azerbaycan Gence Milletvekili Nagif Hamzayev A Haber'e konuştu: 12 saat bile sabredemediler! Bu bir terör

İşgalci Ermenistan ateşkesi ihlal ederek Gence'ye saldırdı ve yine sivilleri hedef aldı. A Haber saldırının yapıldığı noktadaki tahribatı görüntüledi. Azerbaycan Gence Milletvekili Nagif Hamzayev ise bölgede A Haber'e açıklamalarda bulundu. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak hedef alınan Gence kentinden son gelişmeleri aktardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: A Haber saldırının olduğu noktada! Azerbaycan Gence Milletvekili Nagif Hamzayev A Haber'e konuştu: 12 saat bile sabredemediler! Bu bir terör

Atılan füzenin parçaları

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Son dakika: A Haber saldırının olduğu noktada! Azerbaycan Gence Milletvekili Nagif Hamzayev A Haber'e konuştu: 12 saat bile sabredemediler! Bu bir terör

Bölgede sivil kayıpların yanında hayvanlar da telef oldu

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Son dakika: A Haber saldırının olduğu noktada! Azerbaycan Gence Milletvekili Nagif Hamzayev A Haber'e konuştu: 12 saat bile sabredemediler! Bu bir terör

Enkaz altında kurtarma çalışmaları sürüyor

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Son dakika: A Haber saldırının olduğu noktada! Azerbaycan Gence Milletvekili Nagif Hamzayev A Haber'e konuştu: 12 saat bile sabredemediler! Bu bir terör

Azerbaycan Gence Milletvekili Nagif Hamzayev, hedef alınan noktada A Haber'e açıklamalarda bulundu.