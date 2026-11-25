Eskişehir'de askeri helikopter kazası: 5 şehit! MSB'den açıklama

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait AS-532 tipi askeri helikopter, eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradı. Helikopterin enkazına ulaşılırken kazada 5 askerimiz şehit oldu. Başkan Erdoğan, "Büyük bir üzüntüyle öğrendim" ifadelerini kullanarak şehit yakınlarına başsağlığı diledi. Askeri helikopterin neden kaza kırıma uğradığı merak konusu oldu. Helikopterin düştüğü bölgede çalışmalar sürerken yapılan açıklamada kazanın nedenine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi verilmedi. A Haber muhabiri Fatih Mısır, helikopterin düştüğü bölgeden son gelişmeleri aktardı.