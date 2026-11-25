Yurt genelinde sağanak, kar ve fırtına alarmı! Sıcaklıklar hızla düşüyor

Yurt genelinde sağanak, kar ve fırtına alarmı verildi. İstanbul'da hava sıcaklığı 8 derece düşerken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. 22 il için sarı kodlu uyarı yapılırken gözler, yağışların ne zaman sona ereceğine ve İstanbul'a karın ne zaman yağacağına çevrildi. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.