RUSYA'NIN SÖZÜNÜN ARKASINDA DURMASI GEREKİYOR

Kullanılan silah zaten Rus silahı bunlar Japon silahı değil. Rusya'dan geliyor bunlar. 'Benim silahımı burada kullanamazsın' diye anında deklarasyon verebilir Moskova. Ateşkesi sağlamlaştırmak için arkasından söyleyeceği söz budur. Hiçbir şekilde ateşkes süresi içerisinde Rus silahı kullanımınızı engelliyorum diyebilir. Niye Moskova yapmıyor bunu? Söylemekle olmuyor bunu yapması gerekiyor. Burada tablo çok açık Moskova'nın kendi sözünün arkasında durması gerekiyor.

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