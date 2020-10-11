Son dakika: Ermenistan ateşkesi ihlali ne anlama geliyor? Gürsel Tokmakoğlu A Haber'de açıkladı: Bu savaş suçudur! Rusya'nın sözünün arkasında durması gerekiyor
Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan ateşkesi ihlal edip tekrar sivilleri hedef aldı. Gence'ye yapılan saldırı sonucu 5 sivil öldü 28 sivil yaralandı. Hava Kuvvetleri eski istihbarat daire başkanı Gürsel Tokmakoğlu A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tokmakoğlu, Azerbaycan'ın iyi niyet gösterdiğini belirterek, "Bu bir savaş suçudur. Kullanılan silah zaten Rus silahı... Burada tablo çok açık Moskova'nın kendi sözünün arkasında durması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
İşgalci Ermenistan ateşkesi ihlal edip tekrar sivilleri hedef aldı. Gence'ye yapılan saldırı sonucu 5 sivil öldü 28 sivil yaralandı. Hava Kuvvetleri eski istihbarat daire başkanı Gürsel Tokmakoğlu A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
AZERBAYCAN İYİ NİYET GÖSTERDİ
Zaten gün boyu Ermeniler teröristler top obüs kullanarak atışlarına devam ettiler. Azerbaycan halkı metanetle sabırla ordusunun arkasında ve bölgeyi terk etmiyor. Bu kez bu işin bitmesini istiyor artık. Azerbaycan iyi niyet gösterinde bulundu. Moskova'ya gitti o masaya oturdu dünyaya barıştan diyalogdan yana olduğunu gösterdi.
DÜNYA ERMENİ TERÖRÜNE KULAK TIKIYOR
Fakat bu Ermeni terörünün yapmış olduğu konulara rağmen yine dünya basını kulağını tıkamaya devam ediyor. Dün bunları gördük bugün de belki göreceğiz. Bunlar bir insanlık dramıdır. Bu olanları kabul etmek mümkün değil. Bütün dünyanın gözünü açması lazım. Bu savaş suçudur. Ateşkesi ihlal etmek başlı başına uluslararası ilişkiler denklemidir. Sivillere yönelmesi ise asla kabul edilemez.
RUSYA'NIN SÖZÜNÜN ARKASINDA DURMASI GEREKİYOR
Kullanılan silah zaten Rus silahı bunlar Japon silahı değil. Rusya'dan geliyor bunlar. 'Benim silahımı burada kullanamazsın' diye anında deklarasyon verebilir Moskova. Ateşkesi sağlamlaştırmak için arkasından söyleyeceği söz budur. Hiçbir şekilde ateşkes süresi içerisinde Rus silahı kullanımınızı engelliyorum diyebilir. Niye Moskova yapmıyor bunu? Söylemekle olmuyor bunu yapması gerekiyor. Burada tablo çok açık Moskova'nın kendi sözünün arkasında durması gerekiyor.