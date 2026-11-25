Oto servisinde vatandaşa kumpas! araç kamerasına yansıdı!

İstanbul Şişli'de bir lastik servisinde yaşananlar araç içi kameraya yansıdı. Tek lastiğinde sorun bulunan Furkan Ünal'a, diğer lastiklerin de değiştirilmesi gerektiğinin söylendiği iddia edildi. Çalışanların, araçtaki ayara müdahale etmeden bozuk denilmesi yönündeki konuşmaları da kayıtlara girdi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı. Lastik firması ise ilgili servisin yetkisini iptal etti.