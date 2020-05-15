Son dakika: CHP'nin darbe imaları ne anlama geliyor? Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat A Haber canlı yayınında darbeler tarihiyle yanıtladı |Video

Son dakika haberi... CHP'nin son dönemde yaptığı darbe imaları ne anlama geliyor? Neden şimdi yapıyorlar? Darbe çağrısından sonra gelen seçim talebi ne anlama geliyor? Geçmişten bugüne yaşanan darbelerde kimlerin, nasıl rolü var? Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, A Haber canlı yayınında darbeler tarihinden önemli kesitler anlatara konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Donat, "Değişen bir şey yok. Genlerinde var." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... CHP'nin son dönemde yaptığı darbe imaları ne anlama geliyor? Neden şimdi yapıyorlar? Darbe çağrısından sonra gelen seçim talebi ne anlama geliyor? Geçmişten bugüne yaşanan darbelerde kimlerin, nasıl rolü var? Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, A Haber canlı yayınında darbeler tarihinden önemli kesitler anlatara konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Donat, "Değişen bir şey yok. Genlerinde var." ifadelerini kullandı.

DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK GENLERİNDE VAR

Donat canlı yayında darbeler tarihinden önemli kesitlerden bahsederek, "Her dönemde bu darbeyi çıkaranlar belli. Bir takım insanların bu genlerinde var. Medya da dahil siyaset sektörü de dahildir iş dünyası da dahildir. Bütün kesimler dahildir. Değişen bir şey yok. Genlerinde var." ifadelerini kullandı.