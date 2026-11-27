İstanbul'a yağış, Ankara ve o bölgelere kar geliyor!

A Haber muhabiri Meral Dağlılar ile Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, A Haber canlı yayınında bugüne, hafta sonuna ve yeni haftaya ilişkin hava durumu tahminlerini değerlendirdi. İstanbul'da sabah saatlerinde 10 ila 13 derece arasında seyreden sıcaklığın bugün 11 ila 17 derece olacağı, doğuda ise sıcaklığın Erzurum'da -10, Ardahan'da -15 dereceye kadar düştüğü belirtildi. Cumartesiyi pazara bağlayan gece Trakya'da kar yağışı beklenirken, pazar günü İstanbul'da sıcaklığın sabah 13 dereceden akşam 7 dereceye kadar gerileyeceği ve aralıklı yağmur geçişlerinin görüleceği aktarıldı. Yeni haftada İstanbul'da sıcaklıkların 5 ila 8 dereceye ineceği ve yağışlı bir haftanın yaşanacağı, başkent Ankara'da ise pazartesi başlayacak yağışların çarşambadan itibaren tamamen kar yağışına döneceği ifade edildi.