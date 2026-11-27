Sokak ortasında dehşeti yaşattı: Konya'da 75 yaşındaki kadına bıçaklı saldırı

Konya'nın Meram ilçesinde evi için su doldurmak amacıyla çeşme başına gelen 75 yaşındaki P.G., yoldan geçen 20'li yaşlardaki Muhammed K.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Üç bıçak darbesiyle ağır yaralanan yaşlı kadının hastanedeki tedavisi sürerken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Caminin güvenlik kamerasına anbean yansıyan saldırının ardından evine giden şüpheli polis ekiplerinin iz takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı; ilk ifadesinde ise kadını tanımadığını ve rastgele saldırdığını söyledi. Olayın tüm detaylarını A Haber muhabiri Ahmet Çelik canlı yayında aktardı.