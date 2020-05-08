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Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu'nun darbe imalarına sahip çıktı |Video

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08.05.2020
Son dakika haberi; CHP’nin darbe iması skandalı gündemden düşmüyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul il Başkanı Canan Kaftancıoğlu darbe imasında bulunup hükümeti tehdit ederken, partinin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan da skandal bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, darbeci zihniyetle arasına mesafe koymak yerine söylemlere sahip çıktı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul il Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yaptıkları darbe imasıyla siyasetin gündemine oturdu. Skandala toplumun her kesiminden tepki yağarken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise darbe imalarına karşı çıkmak bir kenara, bir de destek verdi.



15 TEMMUZ'U KAHVE YUDUMLAYARAK İZLEMİŞTİ
"Darbe girişimi olduğu takdirde 83 milyonun ortak karşı çıkacağına inanıyorum" diyen Kılıçdaroğlu, FETÖ'cülerin 15 Temmuz hain darbe girişimini Bakırköy'de kahve yudumlayarak izlemişti.

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