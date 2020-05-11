AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'nin 'darbe' iftiralarına tepki
CHP, darbe tehditlerinde bulunduktan sonra hükümeti 'darbe gündemini konuşarak memleket meselelerinin konuşulmasını engellemekle' suçladı. CHP'ye tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye'nin bir darbe gündemi yok. Darbecilik sadece sizin gündeminizde." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hükümet seçimle ya da başka yollarla gidecek" diyerek darbeci sözler sarfedenlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.
İşte Ömer Çelik'in o açıklamaları:
"Hükümet seçimle ya da başka yollarla gidecek" diyerek darbeci sözler sarfedenler şimdi çıkmış "Hükümet darbe gündemini konuşarak memleket meselelerinin konuşulmasını engelliyor" diyorlar. Bu gündemi biz açmadık. Siz darbeci sözler sarfettiniz biz de size cevap verdik.
DARBECİLİK SİZİN GÜNDEMİNİZDE
Darbeci sözleri her zaman olduğu gibi siz dillendirdiniz. Biz size "demokratik namus"u hatırlatınca, "ülkede niye darbe konuşuluyor" diyorsunuz. Türkiye'nin bir darbe gündemi yok. Darbecilik sadece sizin gündeminizde.
Darbeci sözler sarfederek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atıyorsunuz. Ondan sonra "Savunma Bakanı'nı görevden alın" diyerek kendi ülkenizin ordusunu kendi anti-demokratik gündeminiz için hedef alıyorsunuz. TSK, demokrasimize saldıran terörle mücadele ederken, Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye'de milli menfaatlerimizi korumak için yoğun bir mücadelenin içindeyken, sizin darbeci iftira kampanyanız sadece rakibimiz olan devletlere göz kırpıyor.
YALAN SÖYLÜYORSUNUZ!
Siz darbeci sözler sarfettiniz. Siz anti-demokratik yollarla hükümet değişikliğinden bahsettiniz. Biz size demokratik namusu hatırlattık. Biz size millet iradesi esastır dedik. Şimdi çıkmışsınız "Hükümet darbeyi konuşarak ülke gündeminden kaçıyor" diye yalan söylüyorsunuz.
Ülke meseleleri hakkında demokratik bir yaklaşımla konuşacak üç paragraf cümleniz yok. Darbecilik yapmadan, milli iradeyi tehdit etmeden beş dakikayı dolduramıyorsunuz. En ufak meseleden en büyüğüne kadar her işi demokratik rejimin yerine "Yassıada rejimi" getirmeye bağlıyorsunuz.
Ondan sonra çıkıp "darbeye niye tedbir alınmıyor" diyorsunuz. Memleketin darbe gündemi yok. Sizin "seçilmiş hükümet"e karşı iflah olmaz darbecilik gündeminiz var. Sizi iflah olmaz hastalığınızla başbaşa bırakıp milletimiz için çalışmaya devam ediyoruz.
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