Narin Güran davasında yeniden yargılama süreci! 4 sanığın savunması alınıyor
Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'a ilişkin "suçluyu kayırma" davasında, bölge adliye mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden yargılanan 15 sanıktan 4'ü hâkim karşısına çıktı. Daha önce 11 sanığın dinlendiği davada, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde basına kapalı olarak görülen duruşmada 4 sanığın savunması alınıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
Doğukan HavuzEditör
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