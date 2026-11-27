İzmir Seferihisar açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem! Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de hissedildi

İzmir güne deprem haberiyle uyandı. AFAD, saat 05.44'te İzmir'in Seferihisar ilçesinin yaklaşık 45 kilometre açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 6,86 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, İzmir'in kıyı ilçelerinin yanı sıra Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de hissedildi. İlk belirlemelere göre bölgede herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.