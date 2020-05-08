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Son dakika: Küresel finans çetesi neden operasyon yaptı? CHP'nin darbe imalarının ardından bu saldırı ne anlama geliyor? |Video
CHP'li Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu'nun darbe imalarının ardından küresel finans çetesi harekete geçti. Darbe imalarının ardında gelen bu ekonomik saldırı ne anlama geliyor? AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve Takvim Gazetesi Yazarı Zafer Şahin yaşanan süreci A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
BU CHP'NİN ÖZELLİĞİ
AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey yaptığı açıklamasında; "Türkiye çok ciddi bir mücadele veriyor. Korona ile mücadele ettiğimiz şu günlerde darbeyi konuşuyor olmak milletimizi korku ve endişeye sevk edecek kamu barışında sıkıntıya sebep olacak bu tip ifadelere başvurmak büyük talihsizlik. CHP'nin bir özelliği var bir konuyu kamuoyunun gündemine getiriyorlar. Sonra da bunu inkar ediyorlar. Milli iradenin bu ülkeyi yönetmesinden neden rahatsızlık duyuyorsunuz? Bu millet darbelerle ilgili çok büyük travmalar yaşadı. Bu yüzden de milli iradeye sahip çıkmakta kararlıdır. Bunu 15 Temmuz'da da gördük." ifadelerini kullandı.
BU FİLMİ DAHA ÖNCE GÖRMÜŞTÜK
Takvim Gazetesi Yazarı Zafer Şahin yaptığı açıklamada; "Bir plan dahilinde gerçekleşiyor bu. Biz bu filmi görmüştük. 2015 yılının sonbaharında da görmüştük. O zaman FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret ederek ya adam gibi gideceksin ya da gideceksin sözüyle bugün CHP İstanbul il başkanının yaptığı açıklama ile arasında hiçbir fark yoktur. Kemal Kılıçdaroğlu '12 Eylül'deki Milli Güvenlik Konseyi bile bugünden daha iyidir' diyor. Bu açıklama neyi hatırlatıyor? FETÖ elebaşının 15 Temmuz sürecinden sonra 'Haçlıların ülkenizi işgal etmesi aslında çok da kötü bir şey değildir' açıklaması ile aynı kapıya çıkıyor. Şöyle bakınca bugün Kemal Bey'in bize sunduğu modelin 12 Eylül cuntası modeli olması bile meseleye nereden baktıklarını, demokratik anlayışlarının nerede olduğunu gösteren somut bir örnek." dedi.