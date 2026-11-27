Rusya, Kiev'i balistik füzelerle vurdu! Washington'dan Ukrayna'ya 622 milyon dolarlık satış onayı

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzelerle vurdu. 7 kişinin yaralandığı saldırılarda Rus ordusu, sanayi tesislerini hedef aldığını öne sürdü. Ukrayna ise sivil noktaların vurulduğunu duyurdu. Öte yandan Washington'dan savaşın şiddetini artırabilecek bir adım geldi. Ukrayna'ya yönelik 622 milyon dolarlık F-16 savaş uçağı bakım hizmeti ve ekipman satışına onay verildi.