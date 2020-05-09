Son dakika: Şebnem Bursalı: Yaşananlar tesadüf değil! Darbe çağrıları ekonomik saldırılar... |Video

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan CHP'ye tepki gösterdi. ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Bahçeli'nin bu çıkışını A Haber canlı yayınında yorumladı. Bursalı "Yaşananların hiçbiri tesadüf değil. Darbe çağrıları, ekonomik operasyonlar, bölgesel gerilimler, tek adamlık ifadeleri bütün bunlar aynı merkeze hizmet ediyor. Dışarıda Türkiye'nin eski güçsüz dizlerinin üzerine çöken Türkiye olmasını istiyorlar. Başka ülkelerin Türkiye'nin güçlü olmamasını istemeleri doğaldır ama ana muhalefet partisi olan CHP'nin bunların adeta sözcüsü konumunda olması çok acıdır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan CHP'ye tepki gösterdi. Bahçeli'nin bu çıkışını A Haber canlı yayınında ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı yorumladı.

Şebnem Bursalı A Haber yaptığı açıklamalarında;

Dünya devletleri şu süreçte 40-50 gün içinde 300 trilyon dolar borçlandı. Sadece ABD 25 trilyon dolar borçlandı. Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez küçüldü. Çin ekonomisi 19 yıldan sonra ilk kez küçülme trendine girdi.

Türkiye bu süreçte pırıl pırıl nasıl parlıyor?

Bir. Öncelikler bu korona ile mücadelede bütün tedbirleri zamanında alarak çok iyi yönetti.

İkincisi. İngiltere, ABD gibi dünya devi dediğimiz ülkelere yardım yapan bir Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden bahsediyoruz.

Sayın Bahçeli, Sayın Albayrak'ı çok başarılı bulduğu 200 milyar TL'lik bir paket açıklanmıştı. Burada işçisinden işverenine, bütün kesimlerin kucaklandığı, sosyal yardımların son derece bilinçli bir şekilde dağıtıldığı, ekonominin çok doğru bir şekilde yönetildiği önlemler silsilesini de görüyoruz.

3 gün önce Londra merkezli olduğu ortaya çıkan ekonomi üzerinden bir operasyon yapılmaya çalışıldı. Bundan önce Ağustos 2018'de, Mart 2019 seçimlerine sadece bir hafta kala, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı günün hemen ertesinde Ekim 2019'da yine aynı mihvaller tarafından denediği gibi 3 gün önce ekonomiye bir operasyon yapılmaya çalışıldı. Maalesef dışarıdan ekonomimize saldıranların içerideki sözcüleri konumundaki CHP sözcülerinin de onlarla işbirliği yaptığını görüyoruz.

Canan Kaftancıoğlu'nun 'Hükümet öyle ya da böyle gidecek' söylemlerini bu kapsamda değerlendirmeliyiz.

BU YAŞANANLARIN HİÇBİRİ TESADÜF DEĞİL

Darbe çağrıları, ekonomik operasyonlar, bölgesel gerilimler, tek adamlık ifadeleri bütün bunlar aynı merkeze hizmet ediyor. Dışarıda Türkiye'nin eski güçsüz dizlerinin üzerine çöken Türkiye olmasını istiyorlar. Başka ülkelerinin Türkiye'nin güçlü olmamasını istemeleri doğaldır ama ana muhalefet partisi olan CHP'nin bunların adeta sözcüsü konumunda olması çok acıdır.

'ALAYINIZIN KARŞISINDAYIZ'

Sayın Bahçeli, bugünkü açıklamalarında bunu çok net teşhir etmiş ve kendi tabiriyle 'alayınızın karşısındayız' duruşu gerçekten çok takdire şayandır. Bahçeli'nin ekonomideki başarının vurgulanması çok önemlidir. IMF temsilcileriyle otel lobilerinde gizli gizli buluşan CHP sözcülerinin ısrarla 'IMF'ye biz muhtaç oluyoruz, ekonomimiz batıyor' söylemlerinin aksine ekonomimizin çok güçlü olduğunu kayda geçirmesi gerçekten çok önemlidir.

1923 RUHU...

Sayın Bahçeli'nin açıklamalarında bir kez daha ortaya çıkan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kalbinin de vicdanın da Ankara olduğu ortaya çıktmıştır. 1923 ruhunu taşıyan hükümet olduğunu teyit etmiştir. Ekonomisiyle milli olduğunu teyit etmiştir.