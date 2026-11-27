2027 asgari ücretinde kritik senaryolar: Zam oranı yüzde 30'u aşacak mı?

Milyonlarca çalışanın beklediği 2027 asgari ücret zammı için gözler aralık ayında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. SGK Uzmanı Emre Gülşen, yüzde 20, 25, 30 ve 35'lik zam senaryolarını değerlendirdi. Gülşen, en güçlü beklentinin yüzde 30'un üzerinde artış olduğunu belirterek net ücretin 36 bin 498 ile 37 bin 901 TL arasında olabileceğini söyledi.