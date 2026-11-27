Bursa'da yem tesisinde korkutan yangın! Alevlere 11 araçla müdahale ediliyor

Bursa'da Karacabey-Bandırma kara yolu üzerindeki Tavşanlı köyü yakınlarında bulunan yem tesisinde saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Tahıl kurutma makinesinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine sevk edilen 11 itfaiye aracıyla yangına müdahale edilirken tesisteki tahılların yandığı öğrenildi. Söndürme ve soğutma çalışmaları sürerken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.