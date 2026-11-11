Bakan Göktaş'tan 2027 için yeni kreş teşviki! Kadınlara 351 milyar liralık destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Kreş hizmetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla 2027'de kamu ve özel sektörü kapsayan ilk teşvik paketinin devreye alınacağını açıklayan Göktaş, kadınlar için ayrılan toplam kaynağın 351 milyar 570 milyon liraya ulaştığını belirtti. Göktaş ayrıca, Adıyaman, Hatay, İstanbul ve Kocaeli'nde 4 yeni kadın konukevi inşa edileceğini duyurdu.