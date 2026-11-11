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COP31 Liderler Zirvesi'nde dikkat çeken an: Başkan Erdoğan, Rum lider Hristodulidis'i karşılamadı!
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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COP31 Liderler Zirvesi'nde dikkat çeken an: Başkan Erdoğan, Rum lider Hristodulidis'i karşılamadı!

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi'nde dünya liderlerini ağırlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'i karşılamaması zirveye damga vurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un İsrail'in davet edilmediğini açıklamasının ardından yaşanan bu kritik diplomasi hamlesinde, Rum lider alana girdiğinde Başkan Erdoğan'ın karşılama noktasında bulunmaması dikkat çekti. Hristodulidis'i yalnızca Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres karşılarken, tarihi anları A Haber Spikeri Cansın Helvacı ve A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali canlı yayında değerlendirdi.

COP31'de net mesaj! Başkan Erdoğan, Rum lideri karşılamadı: Guterres tek başına bırakıldı
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COP31'de net mesaj! Başkan Erdoğan, Rum lideri karşılamadı: Guterres tek başına bırakıldı
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