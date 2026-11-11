COP31'de net mesaj! Başkan Erdoğan, Rum lideri karşılamadı: Guterres tek başına karşıladı
Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi kapsamında dünya liderlerini ağırlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'i resmi karşılama noktasında karşılamadı. Zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarını tek tek karşılayan Erdoğan, Rum lider alana giriş yaptığı sırada tören alanında yer almazken; Hristodulidis'i yalnızca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tek başına karşıladı.