Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj: "Bu kutlu nesil soykırımları bitiren nesil olacak"

İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 270 öğrenci kapasiteli yurdu, İstanbul Valisi Davut Gül ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan Erdoğan, Türkiye'nin küresel hedeflerini taşıyacak nesiller yetiştiğini vurgulayarak, "Bu kutlu nesil soykırımları bitiren nesil olacak" dedi. Vali Gül ise İstanbul'da eğitim görülen depreme dayanıksız okul binası bulunmadığını söyledi.