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Başkan Erdoğan'dan COP31'de dikkat çeken mesaj: Bir karıncayı incitmeyi bile kul hakkı sayarız
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan'dan COP31'de dikkat çeken mesaj: Bir karıncayı incitmeyi bile kul hakkı sayarız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde dünya liderlerine hitap etti. Paris Anlaşması'nda belirlenen hedeflere ulaşılmadığı her dakika iklim krizinin risk ve maliyetlerinin arttığını vurgulayan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin COP31 Başkanlığını somut adımlar atılması amacıyla üstlendiğini belirtti. Türkiye'nin çevreye ve tabiata bakışını anlatan Başkan Erdoğan, “Biz, bir karıncayı incitmeyi bile kul hakkı sayan, 'Yarın kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki son fidanı toprağa dikin' anlayışını düstur edinen bir milletiz” ifadelerini kullandı. COP31'in bir “uygulama COP'u” olmasını hedeflediklerini belirten Başkan Erdoğan, Avustralya ile kurulan ortaklığın iklim değişikliğiyle mücadeleye yeni bir soluk kazandıracağını söyledi.

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