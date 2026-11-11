Başkan Erdoğan'dan COP31'de dünyaya kritik mesajlar! İklim krizi, Sıfır Atık ve Gazze vurgusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nin açılışında dünya liderlerine seslendi. İklim değişikliğiyle mücadelede alınan kararların uygulamaya geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin COP31'i bir “uygulama COP'u” hâline getirmeyi hedeflediğini belirtti. Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yeşil dönüşümünü sürdürdüğünü ifade eden Başkan Erdoğan, yenilenebilir enerjinin kurulu elektrik gücündeki payının yüzde 60'ı aştığını, Sıfır Atık hareketiyle 90 milyon ton atığın ekonomiye kazandırıldığını açıkladı. İklim finansmanında gelişmiş ülkelerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyleyen Başkan Erdoğan, Gazze'deki insani krize de dikkat çekerek bölgeye yardımların geçişine derhâl izin verilmesi çağrısında bulundu. Başkan Erdoğan, konuşmasında “İnsanlık olarak bugün asıl ihtiyaç duyduğumuz, insan ve tabiat arasında imzalanacak evrensel merhamet mutabakatıdır” ifadelerini kullandı.