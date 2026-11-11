Başkan Erdoğan'dan COP31'de dünyaya mesaj: Başka bir yeryüzümüz yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada küresel iklim krizine karşı ortak hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Çevre duyarlılığının bütün medeniyetlerin ve kültürlerin ortak hassasiyeti olduğunu belirten Başkan Erdoğan, “İnsanlık olarak evimizin tek bir çatısı vardır; o da gökyüzüdür. İnsanlık olarak evimizin tek bir bahçesi vardır; o da yeryüzüdür” ifadelerini kullandı. Aşırı tüketimin insanlığı derin bir varoluş kriziyle karşı karşıya bıraktığını söyleyen Başkan Erdoğan, küresel ısınma, biyolojik çeşitlilik kaybı, doğal kaynakların ölçüsüz tüketimi ve gıda güvenliği sorunlarına dikkat çekti. İklim değişikliğinin dünyanın her bölgesini etkilediğini vurgulayan Başkan Erdoğan, “Yanan bir ormanın, kuruyan bir ırmağın, kirlenen bir denizin, kesilen bir ağacın gezegenin tamamının canını yaktığını hepimiz çok iyi biliyoruz” dedi.