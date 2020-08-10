CHP'de Muharrem İnce krizi derinleşiyor! CHP'de neler oluyor?

Muharrem İnce'nin parti kuracağı yönündeki haberler CHP'de şok etkisi yarattı. Muharrem İnce'nin partiden ayrılmasının bölünme yaratacağını düşünen eski genel başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, dün CHP Genel Merkezi'ne giderek, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile 1.5 saatlik bir zirve gerçekleştirdi. Karayalçın ve Çetin, Kılıçdaroğlu'na İnce ile görüşmelerinde fayda olacağını belirtti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise gönülsüz bir tavır ortaya koyduğu, "İstiyorsa randevu alsın, benim için sorun yok" sözleri güne damga vurdu.

CHP'de sular bir türlü durulmuyor. Muharrem İnce'nin partiden adım adım ayrılığa koşması, CHP'de hareketliliği artırdı. İnce'nin geleceği ve partiye etkileri üzerine iç tartışmalar yaşanırken, dün eski genel başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

KRİTİK ZİRVE 1.5 SAAT SÜRDÜ

Muharrem İnce'nin partiden ayrılmaması görüşünde birleşen eski genel başkanlar görüşme trafiği başlatabileceklerini Kemal Kılıçdaroğlu'na iletti. Kritik zirve CHP Genel Merkezi'nde yapıldı ve 1.5 saat sürdü.

KARAYALÇIN VE ÇETİN: İNCE İLE GÖRÜŞÜN

CHP içinde hayli etkili olan Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, Kılıçdaroğlu'na, "Parçalanmak doğru değil. Bize düşen bir görev olursa yapmaya hazırız. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç var. Bize bir görev düşerse yapmaya hazırız. İnce ile görüşmenizde fayda var" dedi

KILIÇDAROĞLU'NDAN GÖNÜLSÜZ TEKLİF

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski genel başkanların teklifi sonrası, İnce'nin kendisinden randevu alabileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Benden randevu isteyen herkese kapım açık. Benim için sorun yok. Görüşmek isterse randevu alsın" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye 'kal' deme konusunda bir adım atmayacağı belirtiliyor.

MUHARREM İNCE PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLAMA YAPACAK

Zaman zaman sosyal medyadan hakkındaki iddialara ve açıklamalara yanıt veren Muharrem İnce, şu ana kadar genel manada sessizliğini koruyor. İnce, Ankara'da perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyecek. İnce'nin parti kurma kararını burada duyurması beklenirken, CHP Genel Merkezi'nden kendisine yönelik yapılan eleştirilere de cevap vereceği öğrenildi.