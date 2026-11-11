Bakan Bayraktar'dan A Haber'e özel COP31 ve millî enerji açıklaması: "Türkiye'yi enerjide bağımsız ülke yapacağız!"
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31 İklim Zirvesi'nin 3. gününde dünya liderleri buluşmaya devam ederken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi'nin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadeledeki kararlılığını, dünyaya verilen kritik mesajları ve geçtiğimiz günlerde açıklanan "Milli Enerji 2040" vizyonunun perde arkasını paylaşan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık yol haritasını A Haber canlı yayınında detaylandırdı.