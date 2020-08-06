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CHP’de “Bölücü kim?” tartışması! Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

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Giriş: 06.08.2020 14:33
Muharrem İnce neden parti kuruyor? Kurulan parti CHP’yi nasıl etkileyecek? CHP’de “Bölücü kim” tartışması devam ediyor. Yeni parti hazırlığındaki İnce, Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı. Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş ve Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Muharrem İnce neden parti kuruyor? Kurulan parti CHP'yi nasıl etkileyecek? CHP'de "Bölücü kim" tartışması devam ediyor. Yeni parti hazırlığındaki İnce, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş ve Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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