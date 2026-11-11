Meteoroloji'den hava durumu uyarıları! İstanbul'da yalancı bahar kısa sürecek: Hafta sonu sağanak geliyor

Türkiye genelinde soğuk hava yerini sıcaklık artışına bırakıyor. İstanbul'da termometrelerin hafta sonuna doğru 20 dereceyi aşması beklenirken cumartesi ve pazar günleri sağanak yağış etkili olacak. Pazar günü ise sıcaklıklar yeniden düşecek. Meteoroloji Uzmanı Adil, A Haber canlı yayınında 11 Kasım hava durumu tahminlerini değerlendirerek hafta sonu için uyarılarda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) yayımladığı tahminlere göre, 11 Kasım Çarşamba gününden itibaren özellikle iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıkları yükselmeye başlayacak. Ancak sıcaklık artışı uzun süreli olmayacak. Hafta sonuyla birlikte yağışlı hava yeniden etkisini gösterecek.