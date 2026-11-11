-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Meteoroloji'den hava durumu uyarıları! İstanbul'da yalancı bahar kısa sürecek: Hafta sonu sağanak geliyor
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Meteoroloji'den hava durumu uyarıları! İstanbul'da yalancı bahar kısa sürecek: Hafta sonu sağanak geliyor

Türkiye genelinde soğuk hava yerini sıcaklık artışına bırakıyor. İstanbul'da termometrelerin hafta sonuna doğru 20 dereceyi aşması beklenirken cumartesi ve pazar günleri sağanak yağış etkili olacak. Pazar günü ise sıcaklıklar yeniden düşecek. Meteoroloji Uzmanı Adil, A Haber canlı yayınında 11 Kasım hava durumu tahminlerini değerlendirerek hafta sonu için uyarılarda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) yayımladığı tahminlere göre, 11 Kasım Çarşamba gününden itibaren özellikle iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıkları yükselmeye başlayacak. Ancak sıcaklık artışı uzun süreli olmayacak. Hafta sonuyla birlikte yağışlı hava yeniden etkisini gösterecek.

Otoyolda korkunç ölüm! Dorsesindeki yangını söndürmek isteyen sürücü, başka bir çekicinin altında kaldı
Sonraki Video
Otoyolda korkunç ölüm! Dorsesindeki yangını söndürmek isteyen sürücü, başka bir çekicinin altında kaldı
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar