Son dakika: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den A Haber'de flaş açıklamalar: Meclis açılışında teklif vereceğiz |Video

Son dakika haberi... Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, A Haber canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundu. Destici darbe çağrısı yapan CHP'ye sert tepki gösterdi. Destici, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik çirkin saldırılarla ilgili de konuştu ve "Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değildir. İstanbul Sözleşmesi yeniden gözden geçirilmelidir. Meclis açılışında teklif vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, A Haber canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundu. Destici darbe çağrısı yapan CHP'ye sert tepki gösterdi. Destici, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik çirkin saldırılarla ilgili de konuştu ve "Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değildir. İstanbul Sözleşmesi yeniden gözden geçirilmelidir. Meclis açılışında teklif vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Destici'nin konuşmasının satır başları;

CHP'NİN DARBE ÇAĞRISI

Maalesef Türkiye geçmiş dönemlerde darbelerle karşı karşıya kaldı. Bütün bu darbelerin oluş şekillerine hazırlık safhalarına baktığımızda bugün hortlayan zihniyeti oralarda da görüyoruz. 1960'dan 28 Şubat'a orduyu göreve çağıran zihniyetle bugün rejim değişecek iktidar değişecek diyen zihniyetin aynı zihniyet olduğunu biliyoruz. 15 Temmuz Türkiye ve Türk milleti için milat oldu. Milletimiz buna noktayı koymuştur. Herkesin milli iradeye saygılı olması lazım.

MECLİS AÇILIŞINDA TEKLİF VERECEĞİZ

Milletin değerlerini temsil edenlerine saldırıyorlar. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Bugüne kadar Türkiye bu konuda pekçok mesafe almıştır. Ama ben açık ve net olarak söylüyorum İstanbul Sözleşmesi yeniden gözden geçirilmelidir ve bizim orada ahlak yapımıza, inancımıza, kültürümüze aile yapımızı tehdit eden maddeler mutlaka çıkarılmalıdır. Bu konuyla ilgili gerekiyorsa TBMM'de yeni bir düzenleme yapılmalıdır. Biz BBP olarak bunu hazırlıklarını yapıyoruz ve Meclis açıldığında da bununla ilgili tekliflerimizi