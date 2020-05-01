Son dakika: Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş'a karşı yapılana saldırılara yönelik canlı yayında sert tepki

Son dakika haberi... Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş'a karşı yapılana saldırılara yönelik AK Parti Konya milletvekili Ahmet Sorgun ile MHP Kahramanmaraş milletvekili Sefer Aycan'dan A Haber canlı yayınında sert tepki geldi. Milletvekilleri Erbaş'a sahip çıkarak "Kasıtlı bir davranış siyasi bir eylem. Direk İslam dinine saldırı" ifadelerini kullandı. A Haber canlı yayınında yanıt verdi