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Son dakika: Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş'a karşı yapılana saldırılara yönelik canlı yayında sert tepki

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01.05.2020
Son dakika haberi... Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş'a karşı yapılana saldırılara yönelik AK Parti Konya milletvekili Ahmet Sorgun ile MHP Kahramanmaraş milletvekili Sefer Aycan'dan A Haber canlı yayınında sert tepki geldi. Milletvekilleri Erbaş'a sahip çıkarak "Kasıtlı bir davranış siyasi bir eylem. Direk İslam dinine saldırı" ifadelerini kullandı. A Haber canlı yayınında yanıt verdi
Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş üzerinden İslamı hedef alan İstanbul ve Ankara Barolarına sert tepki: İslama karşı savaş söylemi |Video SON DAKİKA HABERİ... DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ ÜZERİNDEN İSLAM'I HEDEF ALAN İSTANBUL VE ANKARA BAROLARI'NA SERT TEPKİ: İSLAM'A KARŞI SAVAŞ SÖYLEMİ |VİDEO
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