- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş'a karşı yapılana saldırılara yönelik canlı yayında sert tepki
Son dakika haberi... Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş'a karşı yapılana saldırılara yönelik AK Parti Konya milletvekili Ahmet Sorgun ile MHP Kahramanmaraş milletvekili Sefer Aycan'dan A Haber canlı yayınında sert tepki geldi. Milletvekilleri Erbaş'a sahip çıkarak "Kasıtlı bir davranış siyasi bir eylem. Direk İslam dinine saldırı" ifadelerini kullandı. A Haber canlı yayınında yanıt verdi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.